Bisher haben sich in diesem Jahr bereits mehr als 6.000 Menschen infiziert. Das teilte die Gesundheitsbehörde CDC mit. Im vergangenen Jahr waren es insgesamt rund 2.300 Fälle, 2024 nur 285. Nach CDC-Angaben starben mindestens neun Menschen an der Infektionskrankheit.
Vor Kurzem verloren die USA nach mehr als 25 Jahren ihren Status als masernfreies Land. Die Panamerikanische Gesundheitsorganisation begründete ihre Entscheidung damit, dass derselbe Masernvirusstamm seit mindestens zwölf Monaten ununterbrochen in den USA übertragen wird. Experten führen die wiederkehrenden Ausbrüche vor allem auf sinkende Impfquoten zurück.
US-Gesundheitsminister Kennedy Jr. hatte wiederholt Zweifel an der Sicherheit und Wirksamkeit von Impfstoffen geäußert.
US-Gesundheitsminister Kennedy Jr. hatte wiederholt Zweifel an der Sicherheit und Wirksamkeit von Impfstoffen geäußert.
Diese Nachricht wurde am 26.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.