Wirtschaft
Bericht: Bund leitet Reprivatisierung des Gaskonzerns Sefe ein

Die Bundesregierung treibt die Reprivatisierung des verstaatlichten Gaskonzerns Sefe voran.

    Der Blick geht direkt auf drei silberne Prozesswassertanks einer technische Anlagen zur Ein- und Ausspeicherung von Erdgas auf dem Gelände des Erdgasspeichers Rehden der SEFE Storage GmbH.
    Das Energieunternehmen Efe soll reprivatisiert werden. (picture alliance / dpa / Hauke-Christian Dittrich)
    Das Bundeswirtschaftsministerium habe ‌Kanzleien aufgerufen, ⁠sich für die ⁠rechtliche Beratung des Vorhabens zu bewerben, berichtet die "Börsen-Zeitung" unter Berufung auf Ausschreibungsunterlagen.
    Der Bund hatte die ehemalige Gazprom-Tochter Sefe nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine mit rund ⁠sechs Milliarden ⁠Euro gerettet und verstaatlicht. ⁠Auf diesen Betrag wird der Wert des Unternehmens mit ⁠Sitz in Berlin nun geschätzt. Dass Sefe ⁠wieder privatisiert werden soll, war grundsätzlich auch ‌in der Regierungskoalition vereinbart worden.
    Diese Nachricht wurde am 02.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.