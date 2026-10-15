Bundeskanzler Merz und Nvidia-Chef Huang planten, die Kooperation am Montag auf dem Investitionsgipfel "Invest in Germany" in Berlin zu verkünden, berichtet das "Handelsblatt". Der Bund sei bereit, einen dreistelligen Millionenbetrag in das Projekt zu investieren. Nvidia wolle Ingenieure entsenden und Chips liefern.
An dem Projekt beteiligen sich dem "Handelsblatt" zufolge etwa ein Dutzend deutsche Unternehmen, darunter Siemens, die Volkswagen-Tochter Audi und die KI-Firma Black Forest Labs.
Mit der Initiative soll das Fundament für den Einsatz von sogenannter physischer KI gelegt werden, die beispielsweise für das Training von Robotern und autonomen Fahrzeugen benötigt wird.
Diese Nachricht wurde am 15.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.