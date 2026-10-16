Der Bund ist offenbar bereit, einen dreistelligen Millionenbetrag ⁠in das Projekt zu ⁠investieren. (picture alliance / NurPhoto / Jonathan Raa)

Bundeskanzler Merz und Nvidia-Chef Huang planten, die Kooperation am Montag auf dem Investitionsgipfel "Invest in Germany" in Berlin zu verkünden, berichtet das "Handelsblatt". ⁠Der Bund sei bereit, einen dreistelligen Millionenbetrag ⁠in das Projekt zu ⁠investieren. Nvidia wolle Ingenieure entsenden und Chips liefern.

An dem Projekt beteiligen sich dem "Handelsblatt" zufolge etwa ein ​Dutzend deutsche Unternehmen, darunter Siemens, die Volkswagen-Tochter Audi und die KI-Firma ‌Black Forest ⁠Labs.

Mit der Initiative soll das Fundament für den ​Einsatz von sogenannter physischer KI gelegt werden, die beispielsweise für das Training von Robotern und autonomen Fahrzeugen ​benötigt wird.

Diese Nachricht wurde am 16.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.