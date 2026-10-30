Brände sind nach einem ukrainischen Angriff im Gebiet St. Petersburg (Archivbild zur Illustration des Themas) (-- / dpa / --)

Das berichtet das "Wall ​Street Journal" unter Berufung auf mit der Angelegenheit ​vertraute Personen. Die nicht offiziell verkündete Unterbrechung habe bereits Anfang der vergangenen Woche begonnen und werde voraussichtlich bis mindestens nach den in der kommenden Woche anstehenden US-Zwischenwahlen dauern. Derweil griff Russland die ukrainische Hauptstadt Kiew erneut mit ballistischen Raketen an. Nach Angaben von Bürgermeister Klitschko wurde unter anderem ein Brand in einem Lagergebäude ausgelöst.

Die Ukraine zerstörte ihrerseits nach Angaben von Präsident Selenskyj bei einem Angriff im Gebiet Wolgograd zwei russische Kampfflugzeuge. Zudem sei bei einer weiteren Attacke eine Startrampe für russische Raketen beschädigt worden.

Diese Nachricht wurde am 30.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.