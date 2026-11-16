Golf-Region

Der US-Flugzeugträger USS Theodore Roosevelt (hier bei einer Übung im Westpazifik) (Planet Pix via ZUMA Wire)

Die "New York Times" schreibt, die "USS Theodore Roosevelt" werde noch im Laufe des Tages zu den beiden bereits dort stationierten amerikanischen Flugzeugträgern hinzustoßen. Vom zuständigen Regionalkommando "Centcom" lag zunächst keine Stellungnahme vor. Die Entsendung der "Theodore Roosevelt" war bereits Anfang Oktober bekanntgeworden. Unklar ist allerdings, ob die Präsenz dort dauerhaft verstärkt oder einer der bisherigen Flugzeugträger abgelöst wird. Ein zusätzlicher Verband würde der US-Regierung weitere Möglichkeiten für militärische Einsätze im Konflikt mit dem Iran verschaffen.

Die Verhandlungen zwischen Washington und Teheran über ein dauerhaftes Ende des Konflikts brachten bislang keinen Durchbruch.

Diese Nachricht wurde am 16.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.