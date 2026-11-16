Religionen

Es gibt mehr christenfeindliche Übergriffe denn je - hier in der Paul-Gerhardt-Kirche in Berlin-Prenzlauer Berg. (dpa/Fabian Sommer)

Die Beobachtungsstelle für Intoleranz und Diskriminierung gegen Christen in Europa, kurz OIDAC Europe, listet knapp 400 Fälle von körperlicher Gewalt, Drohungen und tätlicher Belästigung. 2024 seien es rund 270 Fälle gewesen.

Insgesamt habe es im vergangenen Jahr knapp 2.500 christenfeindliche Vorfälle in Europa gegeben. Dazu zählen auch Sachbeschädigungen an Kirchen, wie etwa Brandstiftungen. Die höchste Zahl an Vorfällen gab es in Frankreich mit rund 840. In Deutschland waren es fast 340 Vorfälle, das sind die drittmeisten.

Laut der in Wien ansässigen OIDAC Europe beziehen sich die Daten auf Angaben nationaler Regierungen und Daten des OSZE-Büros für demokratische Institutionen und Menschenrechte.

Diese Nachricht wurde am 16.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.