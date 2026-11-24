Die NS-Frauenchaft im Einsatz 1940 (picture-alliance / akg-images)

Die sogenannte NS-Frauenschaft und das Deutsche Frauenwerk hätten zusammen rund 9,6 Millionen Mitglieder gehabt, schreibt die Wochenzeitung "Die Zeit". Dies seien etwa eine Million mehr als bisher von der Geschichtswissenschaft geschätzt.

Die Zeitung wertete nach eigenen Angaben rund 3,5 Millionen Mitgliedschaftsdokumente aus. Viele Frauen waren demnach in beiden Verbänden Mitglied. "Die Zeit" will die ihr vorliegenden Unterlagen nun für Nutzerinnen und Nutzer zugänglich machen. Diese können dann über mögliche Mitgliedschaften in der eigenen Familie recherchieren.

Die NS-Frauenschaft und das Deutsche Frauenwerk gehörten zu den größten Massenorganisationen im Nationalsozialismus. In ihnen engagierten sich Frauen freiwillig für das NS-Regime.

Kürzlich hatte bereits "Der Spiegel" Dokumente zu den Mitgliedschaften in der NSDAP ausgewertet und durchsuchbar gemacht.

Diese Nachricht wurde am 24.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.