Kraftstoffe

Tanken ist immer noch sehr teuer. (picture alliance / dpa / Silas Stein)

Eine Abstimmung zwischen Verbänden und Unternehmen dazu könne als unzulässige Preisabsprache gewertet werden, zitierte das Portal Politico aus einem Schreiben von vier Lobbyorganisationen an das Bundeswirtschaftsministerium. Darin heißt es weiter, in der Gesamtschau werde kein Preisdeckel-Modell gesehen, das für den deutschen Kraftstoffmarkt geeignet erscheine.

Die schwarz-rote Koalition hatte vereinbart, dass es ab Januar einen Preisdeckel geben soll. Bis Ende des Jahres gilt noch der Tankrabatt, der die Steuern auf Benzin und Diesel senkt.

Diese Nachricht wurde am 30.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.