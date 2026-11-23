Ein Polizeischüler wurde im Zusammenhang mit einem Bericht über rassistische, und antisemitische Chat-Nachrichten bereits suspendiert. (picture alliance / PHOTOPQR/LE PARISIEN/MAXPPP | LP/Delphine Goldsztejn)

Die Zeitung "Le Parisien" schreibt, diese seien unter anderem gegen einen Polizeischüler mit nordafrikanischen Wurzeln gerichtet gewesen. Das Blatt veröffentlichte zudem ein Foto einer Schaufensterpuppe in Polizeiuniform, die den Hitlergruß zeigen soll. Dieses Foto sei in der Schule entstanden, hieß es.

Die Nachrichtenagentur AFP meldete, die Polizei habe inzwischen die Justiz eingeschaltet. Mit dem Fall sei die Staatsanwaltschaft in Fontainebleau betraut worden. Ein Polizeischüler sei bereits suspendiert worden.

Diese Nachricht wurde am 23.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.