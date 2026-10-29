Nahost-Konflikt

Soll sich an Teheran gewandt haben: US-Vizepräsident Vance (AP / Jacquelyn Martin)

Ziel sei eine Wiederbelebung der Friedensverhandlungen gewesen, meldet das "Wall Street Journal" unter Berufung auf informierte Kreise. Demnach übermittelte Vance dem Vorsitzenden von Irans Oberstem Nationalen Sicherheitsrat, Resaei, ein Schreiben, in dem es um einen möglichen Verhandlungsrahmen gegangen sei. Weiter berichtet die Zeitung, Washington habe mehrere Golfstaaten aufgefordert, sich auf einen weiteren möglichen Militäreinsatz gegen den Iran einzustellen. Dieser könne nach den in der kommenden Woche anstehenden Zwischenwahlen kurz und intensiv erfolgen.

Resaei hatte den USA für den Fall erneuter Angriffe wiederholt mit umfassender Vergeltung gedroht, die etwa auch wirtschaftlich relevante Infrastruktur treffen könne.

Diese Nachricht wurde am 29.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.