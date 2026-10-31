Archivbild einer Razzia wegen Unterstützung einer palästinensischen Terrorgruppierung (hier im Jahr 2023 in Berlin) (Paul Zinken/dpa)

Das Bundeskriminalamt habe im vergangenen Jahr insgesamt 670 Fälle registriert, schreibt die "Welt am Sonntag". Das seien rund sechs Prozent mehr als 2024. Die Zeitung beruft sich auf eine Sonderauswertung der Bundesregierung für die Grünen-Bundestagsabgeordnete Kaddor. Die Taten reichten demnach von Terrorverherrlichung und Beleidigungen über Sachbeschädigungen bis zu schweren Gewalttaten. Laut BKA steigen die Fallzahlen seit dem Großangriff der Terrororganisation Hamas auf Israel und dem anschließenden Krieg gegen die militanten Islamisten an.

Dem Bericht zufolge soll ein neu besetzter Beraterkreis des Bundesinnenministeriums zur Islamismusprävention bald seine Empfehlungen vorlegen.

Diese Nachricht wurde am 31.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.