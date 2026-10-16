Bei einer Gewalttat an einer Grundschule in Oregon sind nach Medienberichten mehrere Menschen getötet worden. (AP / dpa / Joe Kline)

Nachrichtenagenturen melden bis zu fünf Tote, darunter auch Kinder. Auch der mutmaßliche Täter, bei dem es sich um einen Jugendlichen handeln soll, ist demnach tot. Hintergründe zu einem möglichen Motiv für die Gewalttat sind noch nicht bekannt.

Die betroffene Grundschule liegt in der Stadt Bend und wird von mehreren hundert Schülern vom Kindergarten bis zur fünften Klasse besucht. Bei der Polizei ging gegen Mittag Ortszeit der erste Notruf ein. Die Schule wurde in der Folge abgeriegelt.

Diese Nachricht wurde am 16.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.