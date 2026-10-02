Wahlkreisergebnis geändert

Im Wahlkreis Spandau 1 fällt ein ursprünglich der CDU zugeschriebenes Direktmandat an die AfD. Laut Landeswahlleiter Bröchler musste neu ausgezählt werden, weil die per Telefon übermittelte Schnellmeldung des Ergebnisses nicht mit der Niederschrift des Wahlvorstands übereinstimmte.
Weil die CDU-Kandidatin kein Direktmandat bekommen habe, falle ein Überhangmandat weg. Dadurch werde sich die Zahl der Abgeordneten im Berliner Abgeordnetenhaus verringern. Es werde voraussichtlich 153 Sitze geben, nicht 158. CDU, SPD und Grüne verlieren demnach jeweils ein Mandat, die Linke zwei Sitze.
Diese Nachricht wurde am 02.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.