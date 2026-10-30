Die Fraktionsvorsitzende der Linken im Berliner Abgeordnetenhaus, Elif Eralp (Archivfoto) (dpa / Sebastian Gollnow)

Erwartet wird eine Mehrheit für das Vorhaben. Die anderen beiden Parteien hatten bereits in der Vorwoche zugestimmt. Nach Informationen des Tagesspiegels werden der Linken-Spitzenkandidatin Elif Eralp für den Parteitag Personenschützer zur Seite gestellt. Eine mögliche Gefährdung sieht die Polizei dem Bericht zufolge sowohl durch Parteimitglieder als auch durch Menschen aus dem Umfeld der Partei.

Durch einen Bericht des Magazins "Spiegel" war bekannt geworden, dass Eralp und ihr Mann Angst vor Hamas-Sympathisanten aus dem Umfeld der Berliner Linken haben.

Bei der Berlin-Wahl im September war die Linke mit 25,7 Prozent stärkste Kraft geworden. Die bisher regierende CDU/SPD-Koalition hat ihre Mehrheit verloren.

Diese Nachricht wurde am 31.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.