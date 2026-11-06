"Spiegel"-Bericht

Das Logo der Partei Die Linke (picture alliance / Karl-Josef Hildenbrand)

Die neu ins Abgeordnetenhaus gewählte Politikerin Katharina Marg bestätigte dem Magazin "Der Spiegel", daran als - wie es hieß - "parlamentarische Beobachterin" teilgenommen zu haben. Polizeiliche Erkenntnisse über die Männer seien ihr "nicht bewusst" gewesen. Dem "Spiegel" zufolge stammen beide aus dem Gazastreifen und sollen bei Demonstrationen wiederholt mit israelfeindlicher Propaganda und Angriffen auf Polizeibeamte aufgefallen sein. Angehörige ihrer Familie gälten zudem als führende Propagandisten des radikalen Teils der propalästinensischen Gemeinschaft.

Antisemitismusvorwürfe gegen einzelne Mitglieder der Linken überschatten in Berlin die derzeit laufenden Koalitionsverhandlungen mit Grünen und SPD.

Diese Nachricht wurde am 06.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.