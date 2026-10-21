Verhandlungen über Dreier-Bündnis

Vanessa Emde, Die Linke (picture alliance / dpa / Soeren Stache)

Wie ein Fraktionssprecher mitteilte, meldete sich die zu der Sitzung eingeladene Emde krank. Die Beratungen über sie sollen in der kommenden Woche fortgesetzt werden. Für einen Fraktionsausschluss der Abgeordneten wäre eine Zweidrittelmehrheit nötig.

Emde ist eines der Berliner Linken-Mitglieder, gegen die Antisemitismusvorwürfe erhoben werden. Grüne und SPD machen einen klaren Kurs innerhalb der Linken gegen Judenfeindlichkeit zur Bedingung für eine gemeinsame Landesregierung.

Die drei Parteien hatten am Samstag ein gemeinsames Sondierungspapier präsentiert und planen die Aufnahme von Koalitionsgesprächen. SPD und Grüne haben bereits zugestimmt. Bei der Linken entscheidet ein Parteitag am 31. Oktober. Die Partei war bei der Landtagswahl am 20. September stärkste Kraft geworden.

Diese Nachricht wurde am 21.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.