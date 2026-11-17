Die Linken-Politikerin Vanessa Emde (picture alliance/dpa/Annette Riedl)

Erwartet wird, dass sich der Fraktionsvorstand zunächst auf einen entsprechenden Antrag verständigt. Am Nachmittag soll dann die Fraktion über das weitere Vorgehen beraten. Über den Ausschluss selbst können die Abgeordneten wegen geltender Fristen allerdings frühestens in einer Woche abstimmen.

Die Linken-Politikerin, die bei der Abgeordnetenhauswahl im September ein Direktmandat gewann, steht seit längerem wegen israelfeindlicher Äußerungen in der Kritik. Die Spitze der Berliner Linken forderte sie zur Rückgabe ihres Mandats auf und begründete dies vor allem mit fehlendem Vertrauen. Emde lehnte das ab.

Diese Nachricht wurde am 17.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.