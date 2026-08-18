Medienberichte

Hackerangriff auf Berliner Landesnetz (Philip Dulian/dpa)

In den Bereichen für Stadtentwicklung sowie für Mobilität und Verkehr bestehen laut Medienberichten nach wie vor keine Internetverbindung und keine Mailkommunikation. Arbeit im Homeoffice sei nicht möglich. Mitarbeiter erklärten, sie seien praktisch arbeitsunfähig. Nach Informationen des RBB sind bei dem Hackerangriff auch sensible Daten abgeflossen. Genauere Angaben liegen noch nicht vor. Die Senatskanzlei hatte gestern mitgeteilt, dass die Verwaltung der Hauptstadt zum Ziel eines Hackerangriffs geworden sei. Das Landeskriminalamt ermittelt.

Diese Nachricht wurde am 18.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.