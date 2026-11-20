Der Gefängnis-Komplex Rikers Island in New York (AP Photo / Seth Wenig / Seth Wenig)

Die Zahl der dort inhaftierten mehr als 6.500 Insassen soll auf 4.500 reduziert werden. Diese sollen dann in vier neuen Gefängnissen in anderen Teilen der Stadt untergebracht werden. Es sei Zeit, Rikers Island endlich zu schließen, erklärte Mamdani, der der Demokratischen Partei angehört. Die gesetzliche Vorgabe, dies bis 2027 umzusetzen, wird die Stadt damit verfehlen.

Der Gefängnis-Komplex auf der Insel im East River gilt seit Jahren als Symbol für Missstände. Wegen Gewalt und Überfüllung hatte ein Bundesrichter eine externe Leitung eingesetzt, um die Zustände zu verbessern und Reformen durchzusetzen.

Diese Nachricht wurde am 20.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.