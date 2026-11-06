Gerichtsentscheidung

Archivbild (11. Juli 2018): Beate Zschäpe muss bis 2035 im Gefängnis bleiben. (Peter Kneffel / dpa)

Wie das Oberlandesgericht München mitteilte, gingen weder Zschäpe noch die Bundesanwaltschaft gegen den entsprechenden Beschluss von Ende Oktober vor. Damit ist die Entscheidung rechtskräftig.

Das Oberlandesgericht hatte die sogenannte Mindestverbüßungsdauer auf 24 Jahre festgelegt. Zschäpe war als Mittäterin der Morde und Sprengstoffanschläge des NSU zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Eine solche Strafe kann frühestens nach 15 Jahren zur Bewährung ausgesetzt werden. Da Zschäpe sich seit 2011 in Haft befindet, war in diesem Jahr ein Antrag darauf möglich.

Diese Nachricht wurde am 06.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.