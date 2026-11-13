Bundesforschungsministerin Bär sieht durch die Neuregelung mehr Verlässlichkeit für junge Wissenschaftler. (picture alliance / dpa / Michael Brandt)

Damit werden unter anderem Mindestvertragslaufzeiten bei akademischen Anstellungsverhältnissen vorgeschrieben. Erstverträge müssen die drei Jahre vor einer Promotion sowie die ersten zwei Jahre nach Erwerb des Doktortitels umfassen.

Bundesforschungsministerin Bär sagte, durch die Neuregelung schaffe man mehr Verlässlichkeit für junge Wissenschaftler und Perspektiven für Talente. Seit langem wird beklagt, dass viele Forschende - vor allem zu Beginn ihrer Laufbahn - nur befristet beschäftigt sind. Deshalb sind akademische Karrieren oft von Jahren beruflicher Unsicherheit geprägt.

Diese Nachricht wurde am 13.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.