Der Entwurf für einen gemeinsamen Beschlusstext auf der Weltklimakonferenz liegt nun vor. (Anadolu Agency)

In dem vom australischen Verhandlungsvorsitz veröffentlichten Entwurf wird dazu aufgerufen, den Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas voranzutreiben. Wörtlich werden "beschleunigte Maßnahmen zum Ausstieg aus fossilen Brennstoffen, einschließlich durch den sofortigen Übergang weg von fossilen Brennstoffen in Energiesystemen" gefordert.

Außerdem wird festgestellt, dass die weltweiten Anstrengungen weiterhin nicht genügen, um das 1,5-Grad-Ziel noch zu erreichen.

Der Beschlussentwurf ist die Grundlage für die weiteren Verhandlungen bei der Weltklimakonferenz, die offiziell am Freitag enden soll. Nach UNO-Angaben steuert die Erde derzeit auf eine gefährliche Erwärmung um 2,6 bis 2,8 Grad bis zum Jahrhundertende zu. Dennoch werden weltweit weiterhin fossile Energieträger wie Erdöl genutzt und subventioniert - also die Haupttreiber des Klimawandels.

Diese Nachricht wurde am 16.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.