Der Entwurf für einen gemeinsamen Beschlusstext auf der Weltklimakonferenz liegt nun vor. (Anadolu Agency)

Wörtlich werden "beschleunigte Maßnahmen zum Ausstieg aus fossilen Brennstoffen, einschließlich durch den sofortigen Übergang weg von fossilen Brennstoffen in Energiesystemen" gefordert. Außerdem wird festgestellt, dass die weltweiten Anstrengungen weiterhin nicht ausreichen, um das 1,5-Grad-Ziel noch zu erreichen.

Der Beschlussentwurf ist die Grundlage für die weiteren Verhandlungen bei der Weltklimakonferenz, die offiziell am Freitag enden soll. Nach UNO-Angaben steuert die Erde derzeit auf eine Erwärmung um 2,6 bis 2,8 Grad bis zum Ende des Jahrhunderts hin.

Diese Nachricht wurde am 16.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.