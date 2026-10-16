Papst Leo XIV. hat vom Krankenhaus aus mit dem russischen Präsidenten Putin telefoniert. (Archivbild) (picture alliance / Zumapress.com / Alessia Giuliani)

Der Vatikan teilte mit, der Papst habe seine tiefe Besorgnis über die humanitäre Lage in der von Russland abgeriegelten Kleinstadt zum Ausdruck gebracht. Zugleich habe er seinen Appell für Frieden und Dialog im Ukraine-Krieg bekräftigt. Putin bedankte sich nach Angaben des Kremls für die Initiative, machte aber zugleich die Ukraine für die Lage in Oleschky verantwortlich.

In der von Russland belagerten Stadt in der Region Cherson im Süden der Ukraine halten sich noch etwa 2.000 Menschen auf. Russland und die Ukraine werfen sich gegenseitig vor, Hilfslieferungen an die Zivilbevölkerung zu behindern.

Diese Nachricht wurde am 17.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.