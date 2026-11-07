Rechte Verlage

Mitglieder der "Omas gegen Rechts" protestieren gegen die Buchmesse "Seitenblick" in Halle (picture alliance / dpa / Heiko Rebsch)

Zum Auftakt der Messe bildeten sich lange Besucherschlangen vor dem Gelände. Letztes Jahr waren nach Angaben der Veranstalter 6.000 Besucher da, dieses Jahr geht Organisatorin Susanne Dagen von deutlich mehr Interessierten aus. Dagen ist Mitglied der AfD-Stadtratsfraktion in Dresden und betreibt eine Buchhandlung im Stadtteil Loschwitz.

Rechtsextreme Verlage und AfD-Politiker zu Gast

Unter den Ausstellern der diesjährigen Ausgabe sind das "Compact-Magazin" und der Antaios-Verlag. Beide in Sachsen-Anhalt beheimateten Verlage werden von den Verfassungsschutzbehörden von Land und Bund als "gesichert rechtsextrem" eingestuft. Das Magdeburger Innenministerium hatte im Vorfeld der Messe erklärt, einige Aussteller seien dem "verfassungsschutzrelevanten Teil der sogenannten Neuen Rechten" zuzuordnen.

Zu den Referenten und Podiumsteilnehmern gehören der frühere Verfassungsschutzpräsident Maaßen, der Kabarettist Uwe Steimle, der Co-Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, Chrupalla, sowie der AfD-Landtagsvizepräsident in Sachsen-Anhalt, Tillschneider.

Demo, Kundgebung und ein Festival in Halle

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Diese Nachricht wurde am 07.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.