Rechte Verlage

Zum Auftakt der Messe bildeten sich lange Besucherschlangen vor dem Gelände. Letztes Jahr waren nach Angaben der Veranstalter 6.000 Besucher da, dieses Jahr geht Organisatorin Susanne Dagen von deutlich mehr Interessierten aus. Dagen ist Mitglied der AfD-Stadtratsfraktion in Dresden und betreibt eine Buchhandlung im Stadtteil Loschwitz.
Rechtsextreme Verlage und AfD-Politiker zu Gast
Unter den Ausstellern der diesjährigen Ausgabe sind das "Compact-Magazin" und der Antaios-Verlag. Beide in Sachsen-Anhalt beheimateten Verlage werden von den Verfassungsschutzbehörden von Land und Bund als "gesichert rechtsextrem" eingestuft. Das Magdeburger Innenministerium hatte im Vorfeld der Messe erklärt, einige Aussteller seien dem "verfassungsschutzrelevanten Teil der sogenannten Neuen Rechten" zuzuordnen.
Zu den Referenten und Podiumsteilnehmern gehören der frühere Verfassungsschutzpräsident Maaßen, der Kabarettist Uwe Steimle, der Co-Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, Chrupalla, sowie der AfD-Landtagsvizepräsident in Sachsen-Anhalt, Tillschneider.
Demo, Kundgebung und ein Festival in Halle
Vor dem Eingang der Messe versammelten sich einige Vertreterinnen der Vereinigung "Omas gegen Rechts" mit Plakaten. Für Sonntag plant ein Bündnis eine Demo und eine Protestkundgebung. "Wir kämpfen gegen die Etablierung einer extrem rechten Buchmesse", erklärten die Organisatoren im Vorfeld. Das parallel in Halle stattfindende Wir-Festival will außerdem für Vielfalt und Demokratie eintreten. Nach Einschätzung des Deutschlandfunk-Korrespondenten in Sachsen-Anhalt, Niklas Ottersbach, bleibt die ganz große Aufregung vor der rechten Buchmesse aber aus .
Diese Nachricht wurde am 07.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.