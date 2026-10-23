In Finnland soll bald ein Atommüllendlager in Betrieb genommen werden, das unter anderem Brennelemente vom Atomkraftwerk Olkiluoto (Bild) aufnehmen wird. (AFP/ Sam Kingsley)

Nach Angaben des Entsorgungsunternehmens Posiva gibt es für die Inbetriebnahme des Lagers im Südwesten Finnlands aber noch kein Startdatum.

Mit dem Bau war vor 22 Jahren begonnen worden. Das Lager wurde in festes Grundgestein gebohrt und bietet Kapazität für 6.500 Tonnen Uran. Es soll abgebrannte Brennelemente aus den fünf finnischen Atomkraftwerken aufnehmen, die noch Jahrtausende lang hochradioaktiv sein werden.

Die Brennelemente sollen in korrosionsbeständige Kupferbehälter eingekapselt und dann in Bohrlöcher im Felsgestein eingelassen werden. Anschließend werden diese mit einem stahlverstärkten Betonstopfen verschlossen.

Auch in anderen Ländern, darunter Schweden und Frankreich, werden Endlagerstätten gebaut. Finnland wird jedoch voraussichtlich das erste Land sein, das sein unterirdisches Lager in Betrieb nimmt.

Diese Nachricht wurde am 23.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.