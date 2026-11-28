Das Horn von Afrika (Getty Images / iStockphoto / PeterHermesFurian)

Unbefugte Personen hätten die Kontrolle an Bord übernommen, teilte die Behörde UKMTO mit. Der Frachter sei etwa 120 Kilometer südwestlich von Balhaf von den Angreifern geentert worden.

Wer für die Attacke verantwortlich ist, ist noch nicht bekannt. Seit dem vergangenen Jahr hat jedoch die Piraterie rund um das nahe Horn von Afrika wieder zugenommen. Zuletzt hatten somalische und türkische Einsatzkräfte Ende August in Mogadischu ein gekapertes Schiff befreit. Auch die Huthi-Miliz hat wiederholt Frachtschiffe attackiert.

Diese Nachricht wurde am 28.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.