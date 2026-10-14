Die Vorhersage:
Bewölkt, im Norden, Westen, Südwesten gebietsweise auch längere Zeit sonnig. Höchstwerte 15 bis 19, am Oberrhein bis 21 Grad. Morgen nach - vor allem im Süden - zäher Auflösung von Nebel und Hochnebel heiter, teils auch wolkig. Temperaturen 16 bis 21 Grad, mit den höheren Werten im Westen und Südwesten.
Bewölkt, im Norden, Westen, Südwesten gebietsweise auch längere Zeit sonnig. Höchstwerte 15 bis 19, am Oberrhein bis 21 Grad. Morgen nach - vor allem im Süden - zäher Auflösung von Nebel und Hochnebel heiter, teils auch wolkig. Temperaturen 16 bis 21 Grad, mit den höheren Werten im Westen und Südwesten.
Die weiteren Aussichten:
Am Freitag im Nordwesten und Westen langsam Bewölkungsverdichtung. Sonst meist freundlich. 16 bis 22 Grad.
Am Freitag im Nordwesten und Westen langsam Bewölkungsverdichtung. Sonst meist freundlich. 16 bis 22 Grad.
Diese Nachricht wurde am 14.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.