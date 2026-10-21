Kreditauskunft

Der Geschäftssitz der Schufa in Wiesbaden. (Andreas Arnold/dpa)

In einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs heißt es, die Pflicht zur Auskunft entstehe, wenn sich Betroffene durch den sogenannten "Bonitätsscore" der Schufa erheblich beeinträchtigt sähen und Entscheidungen anderer davon abhingen. Dies könnte beispielsweise der Fall sein, wenn jemand wegen eines schlechten Scores keinen Kredit erhalte. Die Richter betonten allerdings, dass die Beweispflicht beim Verbraucher liege.

Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs betrifft den alten Schufa-Basisscore, der bis Ende 2028 abgeschafft werden soll. Vier Privatpersonen hatten Klage gegen ihn eingereicht, weil sie das Scoring-Verfahren der Wirtschaftsauskunftei für intransparent halten. Seit März dieses Jahres gibt es parallel ein neues Bewertungssystem, das leichter nachvollziehbar sein soll.

Diese Nachricht wurde am 21.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.