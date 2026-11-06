Verkehrsinfrastruktur

Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (dpa / Oliver Berg)

Man habe so viel Geld wie noch nie für die Infrastruktur zur Verfügung, sagte Bilger im ARD-Fernsehen. Zudem habe der Bundestag Gesetze beschlossen, die Planungen beschleunigten. Vor allem an die Deutsche Bahn habe er klare Erwartungen, dass es besser werde. Ziel bleibe es, bis 2029 im Fernverkehr eine Pünktlichkeit von 70 Prozent zu erreichen. Das wäre eine spürbare Verbesserung.

In diesem Jahr wird die Pünktlichkeit der Bahn bei voraussichtlich unter 60 Prozent liegen.

Diese Nachricht wurde am 06.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.