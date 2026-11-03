Nach Testlauf in Rheinland-Pfalz

Monocam gegen Handynutzung am Steuer (picture alliance / dpa / Harald Tittel)

Der CDU-Politiker sagte der Deutschen Presse-Agentur, mehr als eintausend Unfälle passierten jedes Jahr, weil Autofahrer durch elektronische Geräte wie Smartphones abgelenkt seien. Handy-Blitzer, auch Monocams genannt, könnten helfen, konsequenter zu ahnden und die Verkehrssicherheit spürbar zu steigern. In Rheinland-Pfalz hätten die Behörden bereits sehr gute Erfahrungen gemacht, betonte Bilger. Für eine bundeseinheitliche Lösung brauche es nun eine Anpassung im Straßenverkehrsgesetz.

Handyblitzer werden auf Autobahnbrücken platziert und können durch die Frontscheibe in Autos fotografieren. Eine KI-Software wertet anschließend die Aufnahmen aus. Wer mit dem Smartphone am Steuer erwischt wird, muss mit einem Bußgeld von mindestens 100 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen.

Diese Nachricht wurde am 03.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.