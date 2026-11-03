Sexueller Missbrauch in katholischer Kirche

Der Limburger Bischof Georg Bätzing (ein Archivbild) (Imago / epd / Christian Ditsch)

Er warnte vor Rückschritten in der katholischen Kirche bei der Aufarbeitung. Die Kirche dürfe nicht über bereits gewonnene Erkenntnisse zurückfallen, schrieb Bätzing in einem Standpunkt, den das Bistum Limburg auf seiner Internetseite veröffentlichte. Anlass war eine Äußerung von Papst Leo zu den möglichen systemischen Ursachen von sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche. Dieser hatte erklärt, einige Organisationen innerhalb der Kirche hätten zuweilen missbräuchlich gehandelt hätten. In erster Linie sei es aber ein menschliches Problem.

Bätzing widersprach dem nun. Eine Studie zum sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche in Deutschland habe deutlich gemacht, dass bestimmte Merkmale diese Gewalt begünstigt hätten. Dazu gehörten unter anderem Klerikalismus und ungleiche Machtverhältnisse.

Diese Nachricht wurde am 03.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.