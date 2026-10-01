Heiner Wilmer, Bischof von Münster und Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz (Florian Wiegand / dpa)

Statt bisher 14 Kommissionen wird es künftig nur noch 8 geben. Diese werden zudem zu einem großen Teil personell neu besetzt. So übernimmt der Aachener Bischof Dieser die Leitung der Kommission "Glaube und Wissenschaft". Der Trierer Bischof Ackermann leitet künftig die beiden Ausschüsse für Kultur und Weltkirche. Für die Medien ist der Limburger Bischof Bätzing zuständig, und um die Verbindung der katholischen Kirche zur Caritas, dem größten Wohlfahrtsverband in Deutschland, kümmert sich künftig der Bamberger Erzbischof Gössl.

Diese Nachricht wurde am 01.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.