Ein Jahr nach Einführung

Die SED-Opferbeauftragte Evelyn Zupke (Kay Nietfeld / dpa / Kay Nietfeld)

Wie die SED-Opferbeauftragte Zupke dem RedaktionsNetzwerk Deutschland sagte, ging das Geld an rund 500 Menschen. Der Härtefallfonds soll Opfer der SED-Diktatur bei wirtschaftlichen Notlagen unbürokratisch helfen. Unterstützt werden etwa ehemalige politische Häftlinge, die in den DDR-Gefängnissen zu Zwangsarbeit verpflichtet wurden. Nach Angaben von Zupke leben viele von ihnen an der Grenze zur Armutsgefährdung und sind durch die erlebte Repression gesundheitlich geschädigt. Finanziert werden zum Beispiel Therapien und andere medizinische Hilfen, die Schaffung von selbstbestimmten Wohnmöglichkeiten sowie Reisekosten etwa zu Gedenk- und Vernetzungsveranstaltungen.

Unternehmen, die von Zwangsarbeit in der DDR profitierten, sind angehalten, in den Fonds einzuzahlen. So hatte etwa der Möbelkonzern Ikea eine Zahlung von sechs Millionen Euro angekündigt, hinzu kommen Gelder des Bundes.

Diese Nachricht wurde am 09.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.