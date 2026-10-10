Mittelamerika

Nach Angaben der US-Erdbebenwarte hatte es eine Stärke von 7,7. Das Zentrum lag demnach in der Provinz Herera, rund 200 Kilometer von der Hauptstadt Panama-Stadt entfernt.
Medienberichten zufolge wurden vor allem Gebäude beschädigt. Viele Menschen liefen in Panik auf die Straßen. Über Verletzte oder Tote ist bislang nichts bekannt.
Es gab zahlreiche Nachbeben. Zwischenzeitlich galt eine Tsunami-Warnung an Teilen der Pazifikküste Mittel- und Südamerikas sowie Mexikos.
Der Betrieb des für den Welthandel wichtigen Panamakanals war nicht beeinträchtigt.
Diese Nachricht wurde am 10.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.