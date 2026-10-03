Porestierende Schülerinnen und Schüler des Lycée Charles de Gaulle in Caen (imago / MAXPPP / Martin ROCHE)

Innenminister Nuñez sagte dem Fernsehsender TF1, rund 85 Prozent der Festgenommenen seien minderjährig, die meisten von ihnen Schülerinnen und Schüler. Das Ausmaß der Proteste bezeichnete er als erheblich. Der Innenminister fügte hinzu, die politische Mobilisierung auch durch die linke Partei "La France Insoumise" habe der Bewegung eine gewisse Größenordnung verliehen. Die Proteste seien den Verantwortlichen jedoch völlig entglitten.

In Frankreich protestieren Schüler seit Tagen gegen marode Schulgebäude und Lehrermangel. Dabei entstanden teils Brände an Schulen, und es gab Angriffe auf Polizisten. Bei einem gestrigen Treffen mit Frankreichs Bildungsminister Geffray distanzierten sich Schülerverbände von der Gewalt.

Diese Nachricht wurde am 03.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.