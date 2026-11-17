Bischof Franz-Josef Overbeck. (Archivbild) (Nicole Cronauge)

Hier würden christliche Symbole für Parteiwerbung vereinnahmt, kritisierte der katholische Geistliche. Den heiligen Nikolaus in blauem Mantel mit Mitra, Stab und Evangelium mit AfD-Logo abzubilden, gehe so nicht, sagte er der "Bild"-Zeitung. Zwar würden laut Overbeck auch Fußballvereine mit Schoko-Weihnachtsmännern in den Vereinsfarben - jedoch in der Regel ohne christliche Symbole. Es müsse einen Konsens geben, dass man religiöse Symbole dieser Art niemals für parteipolitische Zwecke nutze, forderte Overbeck.

Der Berliner Fachanwalt für Markenrecht, Froehlich, hält die Nutzung eines Heiligen und der Bibel für juristisch anfechtbar. Der in unterschiedlichen Kirchen besonders hochgeschätzte Mensch und das christliche Symbol der Bibel würden markenrechtlich sittenwidrig und damit unzuverlässig genutzt.

Ein Parteisprecher verteidigte die Aktion. Die AfD sei eine liberal-konservative Partei, die sich klar zu christlichen Werten bekenne. Entsprechend passe der Nikolaus in dieser klassischen Form besonders gut zur AfD.

Diese Nachricht wurde am 17.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.