BMW hat seine Prognose gesenkt (picture alliance / dpa / Matthias Balk)

Darin senkt das Unternehmen seine Prognose für das laufende Jahr auf einen Rahmen zwischen minus 0,5 und plus 0,5 Prozent. Bisher war BMW von einem Zuwachs von 1 bis 3 Prozent ausgegangen.

Der Autohersteller hatte im Sommer angekündigt, Tausende Arbeitsplätze in Deutschland abzubauen und bot Abfindungen an. Die Kosten dafür dürften nun schon bei BMW zu Buche schlagen. Das Unternehmen hatte mit rund einer Milliarde Euro kalkuliert.

Diese Nachricht wurde am 03.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.