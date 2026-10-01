Schiffsverkehr wurde am Bodensee wegen Trockenheit teilweise eingestellt. (Marius Bulling / onw-images / dpa)

Wie die "Bodensee-Schiffsbetriebe" mitteilten, ruht der Verkehr im sogenannten Untersee, wo er die Orte Radolfzell, Iznang, Mannenbach und Reichenau verbindet. Ein Sprecher sagte, die Gefahr sei zu groß, in den Hafeneinfahrten steckenzubleiben. Man stelle die Schifffahrt auch zum Schutz der Fahrgäste ein.

Wegen der Trockenheit gibt es weiterhin auch in anderen Gewässern in Deutschland Einschränkungen für Touristen- und Frachtschiffe. Vor allem die Schifffahrt auf dem Rhein ist betroffen.

Diese Nachricht wurde am 01.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.