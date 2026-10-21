Boeing-Logo ist in der Fabrik des Unternehmens in Renton, Washington (Lindsey Wasson/AP/dpa)

Wie ein Sprecher erklärte, erteilte die Luftfahrtaufsicht FAA die entsprechende Genehmigung. Ein kürzlich bekannt gewordener Fehler in der Software des Flugzeugs sei als "nicht sicherheitsrelevant" eingestuft worden. Boeing hat für die Maschine mit bis zu 230 Sitzen bereits mehr als 1.500 Bestellungen. Die 737 Max ist der Modelltyp, der den Konzern in seine schwerste Krise brachte. Bei zwei Abstürzen im Oktober 2018 und März 2019 waren insgesamt 346 Menschen ums Leben gekommen. Zentraler Auslöser war eine Assistenzsoftware, die die Piloten unterstützen sollte, aber unter bestimmten Umständen zu stark in die Steuerung eingriff.

Diese Nachricht wurde am 21.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.