Dürre und drohende Überschwemmungen

Eine El-Nino-Wetterlage (Grafik: Deutschlandradio)

Damit könnten zusätzliche finanzielle Mittel und Rettungskräfte für besonders betroffene Regionen mobilisiert werden, erklärte Paz in einer Ansprache an die Bevölkerung. Es brauche die Zusammenarbeit aller Institutionen. Die Vereinten Nationen hatten unlängst gewarnt, die aktuelle El-Niño-Phase könne eine bislang beispiellose Stärke erreichen.. Das natürliche Klimaphänomen tritt alle zwei bis sieben Jahre auf. Dabei erwärmt sich das Oberflächenwasser im zentralen und östlichen tropischen Pazifik, was weltweit Wind- und Niederschlagsmuster verändert. Auch Nachbarländer Boliviens sind derzeit von den Auswirkungen

betroffen: In Peru begünstigten hohe Temperaturen Waldbrände. In Chiles Hauptstadt Santiago hingegen wurde der regenreichste Oktober seit Beginn der Aufzeichnungen registriert.

Diese Nachricht wurde am 01.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.