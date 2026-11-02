Dürre und drohende Überschwemmungen

Eine El-Nino-Wetterlage (Grafik: Deutschlandradio)

Präsident Paz erklärte, so könnten zusätzliche finanzielle Mittel und Rettungskräfte mobilisiert werden. Es brauche die Zusammenarbeit aller Institutionen. Die Vereinten Nationen hatten unlängst gewarnt, die aktuelle El-Niño-Phase könne eine bislang beispiellose Stärke erreichen. Das natürliche Klimaphänomen tritt alle zwei bis sieben Jahre auf. Dabei erwärmt sich das Oberflächenwasser im Pazifik, was weltweit Wind- und Niederschlagsmuster verändert. Auch Nachbarländer Boliviens sind von den Auswirkungen betroffen: In Peru gab es verstärkt Waldbrände, in Teilen Chiles wurde der regenreichste Oktober seit Beginn der Aufzeichnungen registriert.

Diese Nachricht wurde am 02.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.