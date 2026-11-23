An mehreren hundert Schulen in Deutschland gab es Bombendrohungen (Archivbild). (Friso Gentsch/dpa)

Nach derzeitigem Stand gehen die Behörden nicht von einer konkreten Gefährdung oder Bedrohung aus. Die Berliner Polizei rief zur Besonnenheit auf und appellierte an Eltern und Schüler, die Bedrohungen nicht weiter zu verbreiten. Am Ende hätten die Verantwortlichen Erfolg bei dem Versuch, Angst und Schrecken unter den Kindern und Jugendlichen zu verbreiten, hieß es. Vielerorts wurde der Schulbetrieb fortgesetzt. In Schleswig-Holstein wurde an einigen Einrichtungen der Unterricht vorsorglich abgebrochen.

Vor rund zwei Wochen hatte es bereits in vielen europäischen Ländern eine große Zahl an Bombendrohungen gegen Bildungseinrichtungen gegeben.

Diese Nachricht wurde am 23.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.