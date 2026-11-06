Wie Korrespondenten mitteilten, erhielten Redaktionen in Irland und Bulgarien Droh-E-Mails. Auch der britische Sender Sky berichtete über eine Sicherheitsbedrohung. Die Ermittler fanden keine Sprengsätze.
Zudem gab es erneut zahlreiche Drohungen gegen Flugzeuge. So eskortierten ungarische Kampfjets mehrere Maschinen, unter anderem auf den Routen von Brüssel nach Sofia sowie von Prag nach Bukarest und Zypern. Deutsche Airlines und Flughäfen sind nach Angaben des Bundesverkehrsministeriums bislang nicht betroffen.
Die Serie von Drohungen hatte Anfang der Woche begonnen und sich gestern verstärkt.
Diese Nachricht wurde am 06.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.