Eurowings Airbus A320 vor dunklen Wolken (Archivbild) (imago | imagebroker)

Auch gestern wurden mehrere Fälle gemeldet. Insgesamt gab es damit seit Dienstag mindestens 30 Drohungen gegen Flugzeuge. Unterdessen wurden in Irland auch nahezu identische Drohungen gegen Medienhäuser gerichtet.

Spaniens Außenminister Albares äußerte den Verdacht, dass es sich um einen Angriff autoritärer Kräfte auf Europas Demokratie handele. Es sei klar, dass dies kein Zufall sei, sagte er. Mehrere Behörden in europäischen Ländern ermitteln inzwischen zu den Vorfällen. Auch die EU-Kommission hat sich eingeschaltet.

Diese Nachricht wurde am 07.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.