John Harrison (picture alliance / PA Images | Maja Smiejkowska)

Das gab die Jury unter der Leitung der Autorin und Althistorikerin Mary Beard am Abend in London bekannt. In dem dystopischen Roman, für den es bislang noch keinen offiziellen deutschen Titel gibt, geht es um eine nicht allzu ferne Zukunft, in der außerirdische Wesen Großbritannien angegriffen haben.

Harrison hat mehr als zehn Romane veröffentlicht. Auf Deutsch sind unter anderem "Die Centauri-Maschine" und die Triologie "Licht" erschienen.

Diese Nachricht wurde am 10.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.