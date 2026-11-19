Wie die Nachrichtenagentur Ansa meldet, konnte die Küstenwache 50 Menschen retten. Ein sechsjähriges Mädchen werde vermisst.
Das Boot war den Angaben zufolge in Tunesien gestartet. Die Insassen stammten aus Burkina Faso, Benin, Kamerun, der Elfenbeinküste, Gambia, Guinea und Mali. Drei von ihnen waren minderjährig.
Die Fluchtroute über das zentrale Mittelmeer gilt als eine der gefährlichsten. Die Internationale Organisation für Migration zählt dort seit 2014 mehr als 26.900 Tote und Vermisste.
Diese Nachricht wurde am 19.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.