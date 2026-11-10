Mehrere Menschen werden nach Angaben der örtlichen Behörden noch vermisst. Das Schiff sank rund 180 Kilometer nördlich der Hauptstadt Dakar. Wie das senegalesische Innenministerium mitteilte, hatten die Migranten versucht, von Westafrika aus die kanarischen Inseln zu erreichen. Diese gehören zu Spanien.
Zahlreiche Menschen versuchen jedes Jahr, über die gefährliche Atlantikroute aus Westafrika in die EU zu gelangen. Tausende sind in den vergangenen Jahren dabei ertrunken.
Diese Nachricht wurde am 10.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.