Abstimmung

Wahlplakate in Sarajewo im Vorfeld der für den 4. Oktober angesetzten Parlamentswahlen in Bosnien und Herzegowina. (imago / Anadolu Agency / Denis Zuberi)

Die Bürger des in einen serbischen und einen kroatisch-muslimischen Teilstaat geteilten Landes bestimmen das zentrale Parlament und die beiden regionalen Parlamente neu. Auch wählen sie die Präsidenten der Teilrepubliken und das dreiköpfige Präsidium des Zentralstaats. Die Präsidentschaft ist mit einem Kroaten, einem bosnischen Muslim und einem Serben besetzt.

Das komplizierte Staatsgebilde geht auf das Friedensabkommen von Dayton zurück, das den Bosnienkrieg von 1992 bis 1995 beendete. Mit ersten Ergebnissen wird bereits am Abend gerechnet. Bei der Wahl kommt erstmals landesweit neue Technik zum Einsatz. Dazu gehören Geräte zur biometrischen Identifizierung der Wähler und Scanner für die Stimmzettel.

Diese Nachricht wurde am 04.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.